Плавательный бассейн построят в Щелкове в 2026 году

В Монине продолжается строительство плавательного бассейна, который станет современным центром для занятий спортом и активного отдыха для жителей всех возрастов. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 17%.

Сейчас подрядная организация выполняет монолитные работы на уровне первого этажа здания, формируя основу для будущего спортивного комплекса. Общая площадь здания спортивного комплекса составит 2432,4 квадратных метра. В новом физкультурно-оздоровительном центре разместится плавательный бассейн площадью 400 квадратных метров, оборудованный шестью дорожками для проведения тренировок и соревнований различного уровня. Кроме того, в комплексе будет обустроен зал «сухого плавания», предназначенный для проведения подготовительных занятий и силовых тренировок.

Кроме того, в комплексе предусмотрены просторные помещения, включающие раздевалки, душевые, тренерские комнаты и медицинский кабинет. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории. Здесь планируется выполнить озеленение, создать зоны отдыха для посетителей и организовать парковочные места. Завершить строительство плавательного бассейна планируется в 2026 году.