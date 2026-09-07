Плату за проезд машин с гумпомощью предложили отменить в Подмосковье

В Подмосковье планируют сделать безвозмездным проезд волонтерских автомобилей по платным дорогам при доставке гуманитарной помощи. Проект постановления опубликовало правительство региона.

Льгота распространится на любой транспорт, кроме автопоездов, который перевозит грузы в ДНР, ЛНР, Крым, Краснодарский край, Запорожскую область и другие районы проведения специальной военной операции.

Право на бесплатный проезд получат как частные лица, так и организации.

Для оформления преференции необходимо будет подать заявку в областное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. В документе следует указать владельца груза и его контакты, массу посылки, данные о перевозчике, а также полную информацию об автомобиле: собственника, марку, регистрационный номер и госзнак.

Кроме того, потребуется детализировать маршрут с названием платного участка и расписать график таких поездок. Аналогичный механизм безвозмездного использования трасс сейчас применяется для школьных автобусов.

Как сообщили изданию «Коммерсант» в ведомстве, единственной действующей платной дорогой регионального уровня остается Мытищинская скоростная хорда.

На прошлой неделе открылось движение по Южно-Лыткаринской автодороге протяженностью 45 километров. Эта трасса служит юго-восточным дублером МКАД, проходя в 5–10 километрах от столицы. Поскольку дорогу строили по концессии, она станет платной до конца текущего года.

С 2024 года бесплатная доставка гуманитарных конвоев в зону СВО действует и на федеральных магистралях госкомпании «Автодор». Как ранее информировали в комитете Госдумы по молодежной политике, за время работы программы водители оформили более 365 тысяч бесплатных проездов.