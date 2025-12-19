Платные парковки запустили на улицах Горького и Ворошилова в Серпухове

В Серпухове тестируют платные парковки на улицах Горького и Ворошилова. Зоны созданы для того, чтобы обеспечить оборот парковочных мест и их доступность для посетителей.

Платные зоны вводят в местах с высоким трафиком: у парков, скверов, торговых и досуговых центров, а также у храмов. Это позволяет освободить места. В администрации Серпухова отметили, что во время оплаты необходимо указать номер автомобиля для корректного завершения сессии.

«Отмечу, что платные парковки не будут вводиться возле социальных объектов и во дворах жилых домов. Школы, детские сады, больницы и аналогичные учреждения исключены из зон платной парковки», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

В следующем году планируется создать около 150 новых платных парковочных мест. Все средства направят на содержание и развитие городской инфраструктуры: ремонт дорог, строительство новых участков.