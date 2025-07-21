Платные парковки начали работать в Лобне

С 21 июля в Лобне запустили в работу платные парковочные пространства. Они появились на нескольких улицах города.

Такие зоны теперь есть на дублере улицы Ленина. Они находятся лишь с одной стороны дороги — там, где расположены здание администрации, МФЦ и торговые объекты. Парковаться на противоположной стороне можно по-прежнему бесплатно.

Еще одна платная парковка теперь работает на улице Некрасова вдоль Центрального парка. При этом парковки будут бесплатными в воскресенье и государственные праздники, а также с восьми вечера до восьми утра с понедельника по субботу.

По данным администрации городского округа Лобня, установление таких платных зон поможет упорядочить парковочное пространство и решить проблему хаотичной парковки. Кроме того, это парковочные места станут доступнее для жителей и посетителей округа.