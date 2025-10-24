Платные парковки на двух улицах появятся в Можайске до декабря 2025 года

Масштабную программу по организации платных парковочных пространств продолжают реализовывать в Можайске. Скоро такие зоны появятся на улицах Красных Партизан и 20 Января.

Специалисты уже приступили к нанесению разметки на улице 20 Января в Можайске. Также здесь появится новый удобный для жителей пешеходный переход. Кроме того, в этой зоне выделят специальные парковочные места для инвалидов.

При этом тарифы будут едиными для всего региона. Бесплатно можно будет парковаться в воскресенье и праздничные дни.

Оплатить парковку можно двумя способами: через СМС и с помощью приложения «Парковки России». Платные парковки планируют внедрить до 1 декабря.

Отметим, что программу реализуют, чтобы упорядочить парковку автомобилей и создать комфортную дорожную обстановку для жителей и гостей Можайского округа.