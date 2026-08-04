Платная парковка начнет работать на площади Ленина в Серпухове с 14 августа

В Серпухове упорядочат парковочное пространство на площади Ленина. С 14 августа здесь начнет работать платная парковка, а для жителей, предпринимателей и посетителей предусмотрят специальные условия.

Решение о введении платной парковки связано с необходимостью разгрузить территорию и сделать движение более организованным. Сейчас автомобили часто занимают места на длительное время, из-за чего посетителям расположенных рядом заведений сложно найти свободные парковочные места.

4 августа глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатами окружного Совета провел встречу с активными жителями и представителями предпринимательского сообщества. Участники обсудили предстоящие изменения и предложения по организации парковочного пространства.

Для жителей домов на площади Ленина предусмотрены льготные условия. Они смогут бесплатно оставлять автомобили в ночное время — с 20:00 до 08:00 — либо оформить разрешение стоимостью 1500 рублей в год.

Для предпринимателей предусмотрят 30 минут бесплатной парковки для проведения разгрузочных работ. Кроме того, по просьбе жителей власти рассмотрят возможность увеличить бесплатный период парковки с 10 минут до одного часа. Это решение будет согласовано с Министерством транспорта.