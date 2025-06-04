Платформы ж/д станции Львовская в Подольске капитально отремонтируют в 2025 году

Центральная пригородная пассажирская компания до конца года капитально отремонтирует платформы станции Львовская на Курском направлении. Остановочный пункт в Подольске отмечает 120-летний юбилей.

Рабочие приступили к демонтажу асфальтобетонного покрытия и переборке блоков фундамента. Конструктивные элементы будут заменять постепенно и преимущественно в ночное время для удобства пассажиров.

Позже на перронах появится брусчатка. Линия безопасности возле края платформ достигнет почти 800 метров. Кроме того, на станциях установят вывески и указатели, а также скамейки для ожидания поездов. Освещать пространства будут свтодиодные фонари.

В проведении работ задействовали железнодорожные и автомобильные краны.