Платформу мониторинга качества воды «Буян» испытают 10 июля в Звенигороде

Станцию автономного мониторинга качества воды «Буян» спустят на воду на берегу реки Москва в Звенигороде 10 июля. Платформа разработана для длительного мониторинга качества водоемов с целью экологического надзора или научных исследований.

«О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов — это следующий шаг в том же направлении», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Конструкция буя позволяет разместить одновременно несколько датчиков СТАБ. Общая нагрузка до 100 килограммов. Комплект солнечных батарей и системы автоочистки датчиков увеличивают время автономной работы платформы с начала и до конца сезона навигации. При питании с берега буй можно эксплуатировать и зимой.

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