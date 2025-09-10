Платформу для делового нетворкинга создадут для ТПП Балашихи

Президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков дал интервью международному деловому изданию Russian Business Guide, в котором поделился особенностями работы организации и рассказал о ближайших планах по ее развитию. По его словам, сейчас в состав палаты входят 240 членов — это уровень, характерный скорее для региональной ТПП.

Среди участников — все градообразующие предприятия Балашихи, а также крупные компании из Москвы и других городов, которые хорошо знают и ценят деятельность палаты.

Одним из ключевых направлений работы организации является активное внедрение цифровых технологий. В ТПП уже используются CRM-система для автоматизации важных бизнес-процессов и инструменты на основе искусственного интеллекта.

В планах — создание и запуск цифровой платформы, которая объединит несколько функций: профессиональное общение и установление деловых связей между членами ТПП, цифровую витрину услуг, а также систему обработки деловых предложений с чат-ботом для информационной поддержки.

«Эта инициатива значительно улучшит взаимодействие между членами Балашихинской торгово-промышленной палаты, укрепит деловые связи и расширит возможности для сотрудничества», — подчеркнул президент ТПП.

Кроме того, глава палаты отметил отличные отношения с органами власти на муниципальном и региональном уровнях.

«Мы эффективно выстраиваем диалог между бизнесом и властью, предоставляем широкий спектр услуг и мер поддержки для предпринимателей», — сказал Анатолий Шестаков.

В числе ближайших проектов Балашихинской ТПП — запуск цикла отраслевых бизнес-сессий, развитие образовательных программ и создание электронного справочника бизнес-сообщества Балашихи, который станет удобным инструментом для обмена контактами и информацией.