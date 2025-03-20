Платформу «Депо» в Лобне планируют переименовать в честь поэта Черняева

Заседание городской комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий прошло в администрации муниципалитета. Основным вопросом повестки стало переименование «Депо» в платформу «Черняевскую».
Краевед Татьяна Рогова выступила с инициативой увековечить таким способом память известного поэта-песенника, ветерана Великой Отечественной войны Петра Николаевича Черняева.
Участники заседания единогласно поддержали это предложение, а также идею разместить на платформе информации о жизни и творчестве выдающегося земляка. Рекомендации будут направлены в Министерство транспорта для дальнейшей передачи в «ЦППК» и «РЖД».
Петр Черняев родился 28 ноября 1926 года и прожил в Лобне более 40 лет. Работал на лобненском энергоучастке и в локомотивном депо. Поэт трижды становился лауреатом конкурсов «Песня года» и «Песня века», издано 15 сборников его произведений.
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