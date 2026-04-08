Предпринимателей Подмосковья пригласили на программу «Платформа роста»

На Цифровой платформе МСП.РФ , оператором которой является Корпорация МСП, стартовал второй набор в программу «Платформа роста». Это совместный проект RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив для поддержки российских брендов.

С 8 по 26 апреля предприниматели из 42 регионов России могут подать заявки для участия в отборе через специальный сервис на МСП.РФ. После подачи заявки и прохождения отбора они смогут пройти программу акселерации.

В рамках программы участники получат навыки ведения бизнеса и работы с инструментами продвижения в цифровой среде. Они освоят механизмы повышения узнаваемости компании и ее продукции, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждому участнику будет обеспечена комплексная экспертная поддержка на всех этапах.

По итогам первого потока из 1000 заявок в программу были отобраны 150 аутентичных брендов из разных регионов и категорий, среди которых производители детской одежды, мебели, товаров для сна и домашнего текстиля.