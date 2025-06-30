Платежи за ЖКУ вырастут в Подмосковье с 1 июля

С 1 июля в России традиционно проводят индексацию тарифов на коммунальные услуги, включая электроэнергию, газ, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. В Московской области средний рост платежей составит 13,3%, но в отдельных муниципалитетах может достигать 18,3%.

Предельный индекс отражает максимально возможное увеличение платежей при сохранении прежнего объема потребления. Фактический рост может быть меньше — итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от реального расхода ресурсов. Для сравнения берут данные за декабрь предыдущего года.

Собранные средства направляют не только на текущее обеспечение услуг, но и на модернизацию инфраструктуры: ремонт водопроводов, котельных, теплосетей, замену оборудования и закупку новых мусоровозов для раздельного сбора отходов.

Актуальные тарифы можно уточнить на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области.