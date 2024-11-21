Плата за аренду государственной земли вырастет в Подмосковье в 2025 году

Аренда находящихся в собственности Подмосковья участков подорожает в 2025 году. Такой закон приняли на 98-м заседании Мособлдумы.

Как рассказали в ведомстве, базовый размер арендной платы таких участков увеличат на 4% с учетом индексации на уровень инфляции.

По словам заместителя председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александра Орлова, эти показатели будут учитывать при разработке прогноза консолидированного бюджета и проекта закона области о бюджете на очередной финансовый год.

В результате начисленная сумма за год составит 11,91 миллиарда рублей.