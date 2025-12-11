Пластиковую упаковку бытовой химии сдали на переработку в Егорьевске

В Подмосковье объемы переработки такого сложного вида отходов, как пластик, демонстрируют уверенный рост. Наглядным примером стал недавний успех комплекса по переработке отходов «Восток», который на прошлой неделе отгрузил 14 тонн ценной фракции ПЭТ для дальнейшей переработки.

Эти тонны пластика, изначально служившего упаковкой для бытовой химии, теперь получат вторую жизнь, как сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Пластиковая тара от таких привычных нам средств, как шампуни, кондиционеры, гели для душа, разнообразных чистящих средств и освежителей воздуха, относится именно к категории ПЭТ.

Найти ее среди других отходов легко — достаточно обратить внимание на маркировку. Нужно найти символ ПЭТ (PET), заключенный в треугольник из стрелочек, с цифрой «1» внутри.

Сотрудники предприятия «Восток» с отмечают, что процент отбора именно этого вида вторсырья из общего потока бытовых отходов увеличивается с огромной скоростью. За последние девять месяцев объемы выборки фракции ПЭТ выросли на 30,7%.

«Собранное сырье, прошедшее первичную сортировку, отправляется на современные перерабатывающие заводы региона. Там, с помощью передовых технологий, оно превращается в чистые пластиковые гранулы. Эти гранулы — настоящее золото для производителей, ведь они становятся основой для создания множества новых полезных вещей. Из переработанной упаковки от бытовой химии изготавливаются изделия, которые не контактируют с пищей: элементы для обустройства экстерьера, прочные контейнеры, а также это сырье используется как ценная добавка, улучшающая свойства других видов пластика», — сообщили на предприятии.

Перед тем, как отправить пластиковую упаковку в синий контейнер, предназначенный для вторсырья, необходимо выполнить три действия: промыть упаковку, высушить ее и смять, чтобы она занимала меньше места.