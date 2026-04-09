Пластический спектакль по рассказу Мамина-Сибиряка прошел в Богородском округе

Драму «Постойко», созданную по мотивам рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка, показали на сцене культурного центра «Красный Электрик» в Ногинске. Режиссерами постановки выступили артисты Московского областного театра драмы и комедии Данил Музипов и Екатерина Потапова, хореографию разработал Данил Музипов.

Уникальное прочтение классического произведения в исполнении театральной студии «ГалаДрамцы» представили на суд зрителей.

«Постойко» — это история, рассказанная языком тела и движения. Пластическая драма позволяет глубже проникнуть во внутренний мир героев, передать эмоции и переживания через выразительность хореографии.

Зрители были впечатлены мастерством артистов и оригинальностью постановки, которая позволила по-новому взглянуть на произведение Мамина-Сибиряка.

«Ребенок вышел со спектакля и сказал: „Поехали в собачий приют — им так там плохо! Может, помочь чем-то надо!“ Насколько по-современному, но так тонко показана история! Браво постановщикам», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Театральная студия «ГалаДрамцы», представившая спектакль «Постойко», стала ранее победителем IX международного фестиваля «Театр. Осень. Пушкин».