Планы по благоустройству двора по улице Макеева сформировали в Коломне

В Коломне формируют планы по благоустройству дворов в следующем году. Так, работы проведут на территории между домами по улицам Макеева и Леваневского.

Перемены ждут площадку между домами № 4, 6, 8, 10, 12 и 14 по улице Макеева и 19, 21 по улице Леваневского. С жителями встретился глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Во встрече также поучаствовали представители управляющей компании и руководители местного отделения региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

«Детские площадки, парковки, озеленение, камеры видеонаблюдения для безопасности — внимательно выслушали все предложения и идеи. Теперь необходимо создать инициативную группу из общественников, которая упорядочит эти пожелания. Важно, чтобы предстоящие перемены были действительно необходимы большинству жителей», — прокомментировал Александр Гречищев.

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