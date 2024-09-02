Планы на новый учебный год озвучили на совещании педагогов в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Педагоги из Воскресенска поучаствовали в совещании о воспитании школьников. На встрече также обсудили задачи в сфере дополнительного образования, проведение конкурсов профессионального мастерства, реализацию ключевых проектов.

Совещание «Воспитание на опережение» состоялось в Воскресенске в рамках ежегодной педагогической конференции. В нем поучаствовали заместители директоров по воспитательной работе, советники директоров.

Также на встречу пришли социальные педагоги, педагоги-психологи, представители местного отделения «Движение первых».

Педагоги подвели итоги прошедшего года, поставили задачи по воспитанию и дополнительному образованию школьников в новом учебном году. Также они обсудили реализацию проекта «Навигаторы детства» и взаимодействие школ с детскими общественными объединениями.

Еще одной темой встречи стало развитие «Движения первых» в городском округе, а также проведение муниципальных конкурсов профмастерства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте