Планы на новый учебный год озвучили на совещании педагогов в Воскресенске

Педагоги из Воскресенска поучаствовали в совещании о воспитании школьников. На встрече также обсудили задачи в сфере дополнительного образования, проведение конкурсов профессионального мастерства, реализацию ключевых проектов.

Совещание «Воспитание на опережение» состоялось в Воскресенске в рамках ежегодной педагогической конференции. В нем поучаствовали заместители директоров по воспитательной работе, советники директоров.

Также на встречу пришли социальные педагоги, педагоги-психологи, представители местного отделения «Движение первых».

Педагоги подвели итоги прошедшего года, поставили задачи по воспитанию и дополнительному образованию школьников в новом учебном году. Также они обсудили реализацию проекта «Навигаторы детства» и взаимодействие школ с детскими общественными объединениями.

Еще одной темой встречи стало развитие «Движения первых» в городском округе, а также проведение муниципальных конкурсов профмастерства.

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