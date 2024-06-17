Плановый ремонт проведут в 12 котельных Солнечногорска

Плановый ремонт на котельных проводят в Солнечногорске для профилактики тепловых сетей и оборудования систем тепло- и водоснабжения. С 17 по 30 июня подачу горячей воды прекратят 12 котельных муниципалитета.

Работу приостановят котельные «Рекинцо», «Почтовая», «Менделеево», «ЦМИС», «МОЭЗ» в Радумле, «Никулино», «Ложки», НПО «Стеклопластик» в Андреевке, «Чашниково», РКМ-3 в Пешках, «Солнечное» в Смирновке, «Лыткино».

Во время профилактических и ремонтных работ проводятся обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Эти манипуляции помогают избежать технологических нарушений и отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период.

Узнать, когда отключат горячую воду в вашем доме можно на сайте администрации Солнечногорска.

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