Плановый осмотр сельхозтехники прошел в Дмитровском округе

Специалисты Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели проверку техники агрофирмы «Бунятино». Инспекторы оценили состояние тракторов, самоходных машин и прицепов, а также проконтролировали их соответствие требованиям безопасности.

Всего было осмотрено 130 единиц сельхозтехники, которые допустили к работе в новом сезоне. Среди проверенных машин — новейший самоходный опрыскиватель Amazone Pantera 4504, полученный в апреле 2025 года. Это единственная сельхозмашина

такой модели во всем Дмитровском округе. Высокий уровень автоматизации и точности работы делает ее незаменимой для крупных сельскохозяйственных.

В мероприятии приняли участие 48 трактористов агрофирмы. Инспекторы Гостехнадзора отметили высокий уровень подготовки техники и ответственное отношение сотрудников предприятия к ее эксплуатации.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что регулярные проверки техники — важная часть обеспечения безопасности сельскохозяйственных работ. Он также оценил ответственный подход руководства агрофирмы «Бунятино» к подготовке машин.