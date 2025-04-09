Плановый осмотр сельхозтехники прошел в Дмитровском округе

Специалисты Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели проверку техники агрофирмы «Бунятино». Инспекторы оценили состояние тракторов, самоходных машин и прицепов, а также проконтролировали их соответствие требованиям безопасности.
Всего было осмотрено 130 единиц сельхозтехники, которые допустили к работе в новом сезоне. Среди проверенных машин — новейший самоходный опрыскиватель Amazone Pantera 4504, полученный в апреле 2025 года. Это единственная сельхозмашина такой модели во всем Дмитровском округе. Высокий уровень автоматизации и точности работы делает ее незаменимой для крупных сельскохозяйственных.
В мероприятии приняли участие 48 трактористов агрофирмы. Инспекторы Гостехнадзора отметили высокий уровень подготовки техники и ответственное отношение сотрудников предприятия к ее эксплуатации.
Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что регулярные проверки техники — важная часть обеспечения безопасности сельскохозяйственных работ. Он также оценил ответственный подход руководства агрофирмы «Бунятино» к подготовке машин.
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