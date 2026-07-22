Плановые учения по гражданской обороне провели в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе 22 июля прошла плановая тренировка по гражданской обороне. Основной задачей стала отработка практических навыков действий при угрозе воздушного нападения и ликвидации последствий условного удара беспилотных летательных аппаратов.

Организатором выступило Управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации округа. В учениях были задействованы все экстренные службы: работники коммунальных систем, подразделения МЧС, спасатели «Мособлпожспас», сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

По легенде учений после сигнала «Беспилотная опасность» руководство предприятия оперативно оповестило персонал. Работники в средствах индивидуальной защиты были собраны и эвакуированы пешим порядком в защитное укрытие, где прошли регистрацию. Второй этап имитировал попадание беспилотника в производственное здание с возгоранием. Сотрудники полиции и частного охранного предприятия оцепили зону, пожарные провели разведку в задымленном здании и обнаружили условного пострадавшего, спасатели оказали ему доврачебную помощь и эвакуировали к бригаде скорой помощи.

«Сегодня мы провели очередные плановые учения. Подытоживая, можно сказать, что все службы готовы к реагированию. Работы по спасению проведены быстро и качественно», — сказал заместитель начальника управления Андрей Ильин.

Учения показали, что система оповещения, эвакуации и межведомственного взаимодействия в округе функционирует эффективно.