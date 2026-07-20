Плановые ремонтные работы завершили на химзаводе в Воскресенске

В филиале «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске завершили цикл плановых ремонтных работ, направленных на обеспечение стабильной работы предприятия. Задачи выполнили с привлечением собственных подразделений и подрядчиков.

В цехе контактной серной кислоты провели монтаж новых дросселей. В цехе экстракционной фосфорной кислоты № 3 отремонтировали вакуумно-выпарные установки, модернизировали систему аспирации склада апатита, заменили сливы на пресс-фильтрах, обслужили насосное оборудование. В цехах по производству аммофоса № 1 и № 2 провели комплексное обслуживание транспортирующего оборудования, сушильных барабанов и систем загрузки сырья.

Проведенная кампания обеспечит ритмичность и выполнение плана, улучшит условия труда производственного персонала. Директор филиала Владимир Шведиков отметил, что коллектив продемонстрировал высокий уровень технической готовности. Впервые большая часть задач была выполнена собственными ресурсами — от проектирования до реализации. Это позволило развить собственные компетенции, снизить зависимость от внешних организаций и оптимизировать затраты. Проведенные мероприятия создали необходимый запас прочности для стабильной работы предприятия в течение года.