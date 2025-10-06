Плановые работы на водопроводных сетях провели в Красногорске

На прошлой неделе специалисты Красногорского водоканала провели плановые работы для поддержания и развития коммунальных систем. Особое внимание уделялось ключевым объектам инфраструктуры — от города до отдаленных деревень и поселков, сообщили в МинЖКХ региона.

Например, на водозаборных узлах в районах Опалиха и Митино рабочие выполнили промывку фильтров, обеспечив очистку воды по стандартам качества. На улице Ленина была произведена замена запорной арматуры на участке водопроводной сети для повышения надежности.

По программе технического обновления сетей завершили капремонт колодцев на аллее Римского-Корсакова и на территории санатория «Архангельское». Там установили современные бетонные кольца. Аналогичную модернизацию сейчас осуществляют на улице Ленина.

Также в деревне Марьино и на Лесной и Речной улицах провели работы в колодцах и на линиях, а в деревне Козино — очистку песколовок, канализаций и обслуживание оборудования.

В ведомстве уточнили, что помимо того, на прошлой неделе проводился регулярный мониторинг очистных и канализационных систем. Рабочие уделяли особое внимание состоянию пожарных гидрантов и отбору проб воды.