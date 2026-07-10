Плановые работы на сетях водоснабжения начали в Ленинском округе

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты муниципального предприятия «Видновское ПТО ГХ» проводят плановые работы на сетях холодного водоснабжения. Аварийно-диспетчерская и эксплуатационная службы выполняют замену запорной арматуры в связи с ее выходом из строя и необходимостью обновления оборудования.

Задвижка — это запорное устройство, которое регулирует подачу воды на отдельные участки сети. Выход ее из строя мог привести к ограничениям водоснабжения или перепадам давления. Своевременная замена позволяет избежать аварийных ситуаций в зимний период и гарантирует стабильную подачу воды жителям и социальным объектам.

«В рамках подготовки к отопительному сезону мы проводим замену задвижки по холодному водоснабжению. Это связано с выходом из строя оборудования и плановыми ремонтными работами. Работы очень трудоемкие, но специалисты стараются, добиваются целей и делают свое дело качественно», — рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы предприятия Петр Луковский.

Такие работы являются частью ежегодной подготовки инженерной инфраструктуры к холодам. Специалисты регулярно проводят обследование сетей, выявляют изношенное оборудование и заменяют его в плановом порядке. Все работы выполняются в установленные сроки с соблюдением технологических требований. Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле администрации Ленинского округа.