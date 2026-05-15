Плановые работы на объектах теплоснабжения провели в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

За прошлую неделю в Истре проведено обслуживание запорной арматуры и насосов на котельных № 3 и № 4. А на ЦТП № 7 сетевой насос переведен в резерв после замены подшипника.

В Бужарове специалисты выполнили промывку фильтра, заменили обратные клапаны и заполнили солевые баки. А в деревне Савельево провели техобслуживание насосов и монтаж стабилизатора.

В Агрогородке и Первомайском закончено обслуживание запорной арматуры и плановая проверка газового оборудования. В Глебовском отремонтирован сетевой насос котельной, в поселке Северный-2 заменен сгон на теплообменник. Котельная «Гидроузел» переведена на летний режим работы.

Впереди — цикл профилактических и ремонтных работ. Благодаря качественному обслуживанию объектов тепло- и водоснабжения, а также тщательной подготовке, прошлый отопительный сезон прошел без серьезных аварий и сбоев.