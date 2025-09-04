Плановые профилактические работы завершили в котельной № 1 в Чехове

Глава муниципального округа Чехов с рабочим визитом посетил котельную № 1. Михаил Собакин держит на контроле работы по модернизации этого важного объекта теплоснабжения.

Котельная № 1 — одна из самых крупных в Чехове, ведь она отапливает 90 многоквартирных домов и девять социальных объектов. В этом году здесь проходит капитальный ремонт.

Сейчас к эксплуатации в зимний период подготовили два котла. Один из них обновили в прошлом году, и сейчас он является фактически новым.