Плановые профилактические работы провели в 204 котельных Подмосковья

В Подмосковье продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. С конца мая в регионе начались плановые профилактические работы в котельных, которые проводят по утвержденному графику.

Одним из первых объектов, где завершился комплекс необходимых мероприятий, стала котельная № 2 в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев.

Этот источник теплоснабжения играет важную роль для города, обеспечивая теплом свыше 20 тысяч жителей, около 60 многоквартирных домов и пять социально значимых учреждений. Для проведения профилактики работу котельной приостанавливали на семь дней.

За это время специалисты выполнили комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования. На объекте провели диагностику котлов, очистку теплообменников, проверку насосных агрегатов и ревизию торцевых уплотнений.

Кроме того, организовали гидравлические испытания участка магистральной теплотрассы, проходящей от котельной до дома № 9 на улице Панина.