Плановые профилактические работы провели в 204 котельных Подмосковья
В Подмосковье продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. С конца мая в регионе начались плановые профилактические работы в котельных, которые проводят по утвержденному графику.
Одним из первых объектов, где завершился комплекс необходимых мероприятий, стала котельная № 2 в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев.
Этот источник теплоснабжения играет важную роль для города, обеспечивая теплом свыше 20 тысяч жителей, около 60 многоквартирных домов и пять социально значимых учреждений. Для проведения профилактики работу котельной приостанавливали на семь дней.
За это время специалисты выполнили комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования. На объекте провели диагностику котлов, очистку теплообменников, проверку насосных агрегатов и ревизию торцевых уплотнений.
Кроме того, организовали гидравлические испытания участка магистральной теплотрассы, проходящей от котельной до дома № 9 на улице Панина.
В результате, после снижения давления до рабочего — 6,4, был произведен обход по сетям и обнаружено повреждение на трубопроводе отопления диаметром 150 миллиметров. Сейчас бригада приступила к устранению повреждения. После работ гидравлические испытания будут проведены повторно, чтобы убедиться, что труба в последующем выдержит и будет готова к запуску в отопительный сезон.
Алексей Камышников
главный инженер «Теплосети» в Королеве
Всего на территории Подмосковья работают 2343 котельные. По данным региональных служб, на сегодняшний день профилактические мероприятия полностью завершили на 204 объектах, еще 373 котельные находятся в процессе подготовки к новому отопительному сезону.
Параллельно в регионе продолжается масштабное обновление системы теплоснабжения. В рамках модернизации, реализованной с 2023 по 2025 год, в Подмосковье построили и реконструировали 594 котельные и блочно-модульные котельные установки, а также обновлено свыше 723 километров тепловых сетей.