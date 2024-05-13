Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся в мае | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:52 Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся в мае Медиасток.рф

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Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с этого месяца. В министерстве энергетики региона отметили, что такие меры необходимы для проведения работ по модернизации системы горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Специалисты обновят оборудование на котельных, проведут гидроиспытания, а также модернизируют оборудование на котельных. Данные работы позволят обеспечить качественное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон.

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С графиком проведения плановых работ можно ознакомиться на интерактивной карте. Жители Московской области также могут подписаться на e-mail–рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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