Плановые отключения горячей воды проведут в Солнечногорске до конца лета

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Плановый ремонт котельных проведут в Солнечногорске до окончания летнего сезона. В связи с этим в многоквартирных домах муниципалитета отключат горячую воду. Это необходимо для профилактики тепловых сетей и оборудования систем теплоснабжения.

Для диагностики и наладки всей системы с 3 по 16 июня остановили свою работу котельные: ГЭМЗ, дома отдыха «Прибрежный», деревень Голубое, Осипово и Соколово и поселка Лесное Озеро.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления, что позволяет избежать технологических нарушений и отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с полным графиком отключений горячей воды можно на сайте администрации Солнечногорска по ссылке.

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