Плановые отключения горячей воды начнутся в Химках 13 мая

Профилактические работы начнутся в Новых Химках и продлятся до конца лета. Такие мероприятия проводится ежегодно для подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

Согласно утвержденному графику, горячую воду будут отключать поэтапно. В большинстве случаев перерыв в подаче продлится не более двух недель, однако при хорошем техническом состоянии коммуникаций этот срок может быть сокращен до 10 дней. Все работы завершат до 31 августа.

В рамках подготовки специалисты выполнят диагностику оборудования, капитальный ремонт тепловых пунктов, замену труб и обновление участков теплотрасс. Это необходимо для стабильной и безопасной подачи тепла зимой.

«Плановые отключения — важный этап в обеспечении качества и надежности теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне», — подчеркнули в администрации.

График отключений доступен на сайте администрации. Также можно воспользоваться чат-ботом «Плановые отключения МО» — он подскажет сроки и статус работ по конкретному адресу.

Для получения дополнительной информации доступны телефоны горячей линии: «ТСК Мосэнерго»: +7 495 276-95-59, +7 495 225-14-33 и «Единый центр обслуживания»: 8 (495) 500-24-39.