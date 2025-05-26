Плановые отключения электроэнергии в Одинцове проведут 27 мая

Для повышения надежности электроснабжения 27 мая в Одинцове запланировали отключения электроэнергии как в районах города, так и в пригороде. Специалисты проведут профилактические и ремонтные работы.

Так, 24, 26, 28 и 30 мая на Союзной улице, а также в домах № 3, № 5, № 7, № 9, № 11 на Солнечной улице электроснабжение отключат с 10:00 до 16:00. В это время специалисты проведут работы по переразделке кабельных линий, что повысит надежность электросетей в районе. В поселке Хлюпино все жилые дома останутся без света с 09:00 до 17:00 для замены устаревшего оборудования и модернизации электросетей. Аналогичные отключения запланировали в садовых товариществах «Жаворонки-Север», «Энтузиаст» и «Жаворонки» — там специалисты займутся опиловкой деревьев, что важно для предотвращения повреждений линий из-за ветра или падения веток.

В селе Перхушково и его окрестностях проведут работы по техобслуживанию оборудования с 09:00 до 17:00, а также построят новую межпоселковую трансформаторную подстанцию. В районе НИИ Радио отключения пройдут с 09:00 до 14:00 для замены оборудования, чтобы улучшить качество электроснабжения научного учреждения и связанных с ним объектов. Аналогичные работы запланировали в жилых домах Октябрьского района и в микрорайоне Лапино-Град, где специалисты обновят компоненты электросетей.

В Дарьино и в садовом товариществе «Дубрава» проведут опиловку деревьев для предотвращения аварийных ситуаций. В районе Жаворонки, на улицах 2-я Советская, Рыночная площадь, а также на рынке, выполнят капитальный ремонт оборудования, что повысит его надежность и безопасность.