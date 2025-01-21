Плановые отключения электроэнергии проведут в Одинцове 22 января

На время работ электричество отключат в домах на Новоспортивной улице в Одинцове, в селах Сидоровское и Жаворонки, а также в СНТ Горицвет. АО «Мособлэнерго» напоминает, что уточнить интересующие вопросы, связанные с отключением электроснабжения, можно по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Актуальная информация о внеплановых отключениях доступна на сайте.