Плановые отключения электроэнергии проведут в Одинцове 22 января

Фото: Unsplash

В Одинцове запланировали временное отключение электричества 22 января. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

На время работ электричество отключат в домах на Новоспортивной улице в Одинцове, в селах Сидоровское и Жаворонки, а также в СНТ Горицвет. АО «Мособлэнерго» напоминает, что уточнить интересующие вопросы, связанные с отключением электроснабжения, можно по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Актуальная информация о внеплановых отключениях доступна на сайте.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте