Плановые отключения электроэнергии прошли в Одинцове

В Одинцовском городском округе прошли отключения электроэнергии — перерывы в электроснабжении были необходимы для выполнения технических мероприятий по повышению надежности работы сетей. Специалисты компании «Мособлэнерго» провели работы на нескольких объектах.

В деревне Захарово без электричества временно остались дома № 38-59 — с 09:00 до 17:00 специалисты установили здесь новые приборы учета. В поселке Летний Отдых свет отключили с 10:00 до 13:00, это коснется всех домов на улицах Первомайская, Кооперативная, Гоголя и Чехова.

Под ограничение электроснабжения попадут и несколько садовых товариществ: с 09:00 до 17:00 запланированы работы по перетяжке воздушных линий в «Жаворонки-Север» и в «Энергетик».

В деревне Щедрино в тот же промежуток времени специалисты будут менять провода на домах с № 79 по № 130.

В Звенигороде отключения прошли в квартале Маяковского — это дома № 9а, 20, 18, 19, 17 и 18а. Здесь монтировали концевые муфты, важные для защиты кабельных линий.