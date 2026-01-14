Плановые отключения электроэнергии пройдут в Воскресенске 15 января

15 января 2026 года в городском округе Воскресенск пройдут плановые работы на электросетях. Электричество будет временно отключаться для замены оборудования и повышения надежности питания.

Мероприятия проведет филиал «Восточные электрические сети» в рамках программы модернизации. Отключения продлятся до двух часов в период с 9:00 до 16:00 и затронут: микрорайон Красный холм в городе Белоозерский, территория Сосновый бор, территория ГСК «Восток», село Юрасово, деревня Золотово и село Фаустово.

«Эти работы позволят предотвратить возможные аварии и сделать электроснабжение стабильнее. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в сетевой компании.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220. Также там доступна подписка на бесплатные SMS- или email-уведомления о предстоящих отключениях.