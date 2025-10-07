Плановые отключения электроэнергии пройдут в Одинцове 8 октября

Отключения электроэнергии в Одинцовском округе запланированы в связи с проведением технических работ, которые направлены на повышение надежности электроснабжения. Электричество отключат в нескольких населенных пунктах, в том числе в селе Жаворонки, в деревнях Измалково, Щедрино, Перхушково и Молоденово.

Администрация Одинцовского округа настоятельно просит жителей заранее подготовиться к отключениям и учесть это при планировании дня. Рекомендуется обеспечить запасные источники света и, при необходимости, отложить важные дела, требующие электроэнергии.

По всем вопросам жители могут обратиться на круглосуточную горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99. Сотрудники компании готовы предоставить информацию о времени отключений, а также ответить на любые другие вопросы, касающиеся электроснабжения. Помимо этого, актуальная информация о внеплановых отключениях электроэнергии публикуется на официальном сайте АО «Мособлэнерго».