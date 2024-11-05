Плановые отключения электричества пройдут в Мытищах 6 ноября

Компания «Россети Московский регион» проведет плановые работы по повышению надежности электроснабжения в Мытищах 6 ноября. На этом фоне в нескольких населенных пунктах округа временно отключат электричество. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.

Плановые отключения электричества пройдут в деревнях Еремино, Красная Горка, Новосельцево, Семкино, Капустино, Аббакумово и Сумароково, а также в поселке Птицефабрики.

В деревнях Еремино, Красная Горка и Новосельцево отключение продлится до двух часов в промежутке с 08:00 до 17:00. В других населенных пунктах — с 12:00 до 14:00.

Работы проводятся для повышения качества и надежности электроснабжения, чтобы избежать аварийных отключений. Подробную информацию можно найти на сайте компании в разделе «Плановые отключения» или по телефону 8 (800) 220-0-220.