Плановые и ремонтные работы в 3 котельных выполнили в Истре

АО «Истринская теплосеть» в первые недели года провела плановые и ремонтные работы на объектах теплоснабжения. В котельных выполнили важные профилактические мероприятия: очистку теплообменников горячего водоснабжения, обслуживание дозаторной системы, сетевых и циркуляционных насосов, ремонт насосного оборудования.

Кроме того, в Курсакове ввели в работу дополнительный котел, чтобы повысить мощность объекта теплоснабжения, для этого его перевели с режима горячего водоснабжения на режим отопления. А для увеличения резерва подготовили и ввели в работу по отоплению котел № 7.

В котельных № 4 и № 3 города Истра провели техническое обслуживание: в дымососы залили масло и утеплили помещения водоподготовки для сохранения работоспособности оборудования в холода.

Отметим, что специалисты ежедневно контролируют состояние тепловых сетей и камер и оперативно очищают от снега и сосулек кровли всех 68 котельных и 17 центральных тепловых пунктов.Такие мероприятия поддерживают стабильную работу систем теплоснабжения и повышают надежность инфраструктуры.