Плановую проверку пожарных гидрантов начали в Можайском округе

В Можайском округе началась плановая сезонная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения. Она продлится до 1 июня.

Специалисты ресурсоснабжающей организации «Мособлтепло», представители Можайского пожарно-спасательного гарнизона и администрации округа оценивают готовность водных объектов, резервуаров и гидрантов. Проверки проводятся дважды в год — весной и осенью.

На сегодняшний день комиссии проверили уже порядка 100 гидрантов. Всего на территории округа их насчитывается более 500. Часть гидрантов потребовала ремонта — несколько десятков механизмов заменили на новые.

Специалисты поднимают люки колодцев, устанавливают специальную колонку на гидрант и проверяют напор воды. Рабочий гидрант позволяет пожарной машине оперативно долить баки без потери времени — в условиях чрезвычайной ситуации каждая секунда на счету.

«Исправность каждого гидранта — это не просто строчка в реестре, а реальная возможность спасти жизни и имущество людей. Проверка в сроки, установленные федеральным законодательством, позволяет нам быть уверенными: если случится беда, пожарные получат воду в нужном объеме и незамедлительно. Мы держим на контроле работоспособность всех источников», — подчеркнула замглавы округа Мария Азаренкова.