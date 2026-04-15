Плановую проверку газового оборудования проведут в Балашихе

Специалисты «Мособлгаза» проводят техническое обслуживание оборудования в многоквартирных домах не реже одного раза в год. Управляющая компания заранее извещает жильцов о дате.

С графиком также можно ознакомиться на официальном сайте «Мособлгаза». Важно, что такие проверки имеют право выполнять только сотрудники этой компании — это обязательное условие для безопасного использования и бесперебойной поставки газа. Специалисты приходят в квартиры с 09:00 до 21:00, обязательно в форменной одежде, со служебным удостоверением и необходимым оборудованием.

Они проводят визуальный осмотр газового оборудования, приборную диагностику на предмет утечек, оценку работоспособности газовых плит и колонок, а также проверку тяги в вентиляционных каналах. Исправная вентиляция — обязательное условие для безопасной работы любого газового оборудования.

Если в ходе проверки выявлены нарушения, сотрудники обязаны немедленно принять меры. Подача газа может быть отключена в следующих случаях: обнаружена утечка газа, выявлены неисправности оборудования, отсутствует тяга в вентиляции, произведены самовольные изменения в системе газоснабжения или не обеспечен доступ в квартиру для проверки. В таких ситуациях использование газа запрещается до полного устранения всех нарушений.

Так, 7 апреля в доме № 11 по улице Мира во время плановой проверки обнаружили утечки газа и нарушения в системе, в том числе самовольные изменения конструкции. Кроме того, не во все квартиры удалось получить доступ — в целях безопасности подачу газа временно приостановили. Сейчас специалисты уже устраняют нарушения и проводят повторные проверки. Пуск газа в этом доме запланирован на 15 апреля при условии выполнения всех необходимых требований.