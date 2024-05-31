Плановую промывку резервуаров провели на водозаборном узле «Букино» в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова подвела итоги проведенных работ по благоустройству за сутки. Чистоту города поддерживают ежедневно: убирают мусор, моют дороги, заботятся о зеленых насаждениях, а также проводят работы по ремонту и покраске ограждений и других конструкций.

Так, на водозаборном узле «Букино» проведена запланированная промывка резервуаров с питьевой водой. Этот процесс осуществляется каждые два года. Также начались работы по подключению к воде и канализации мастер-классов парка «Киово».

На улице Физкультурной, 4 завершили реконструкцию контейнерной площадки, а на улицах Текстильная, 12 и Спортивная, 5к3 покрашены лавочки и ограждения детской площадки на Юбилейной, 8.

Также по многим адресам проведена уборка нестационарных торговых объектов.