Плановую профилактику трех котельных проведут в Можайском округе

Сейчас специалисты обслуживают три объекта в Можайском муниципальном округе: котельные в поселках Химик, Борисово и Павлищево. Все профилактические работы завершат в течение двух недель.
Котельная в поселке Химик обеспечивает ресурсом 25 многоквартирных домов и порядка 2230 жителей. Специалисты уже завершают здесь профилактические работы. Там выполняют протяжку болтовых соединений, проверку и протяжку фильтров на газовых горелках. Помимо этого, специалисты устанавливают манометры, проводят регламентное обслуживание теплообменного оборудования, продувку котлов и прочистку фильтров-грязевиков.
В понедельник начались профилактические работы в котельных в поселках Борисово и Павлищево. Все работы проводят в плановом режиме. Это обеспечит бесперебойную подачу отопления в предстоящий осенне-зимний период.
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