Плановое отключение электроэнергии пройдет в Одинцовском округе 10 ноября

В рамках реализации филиалом «Западные электрические сети» масштабной программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей в Одинцовском округе выполнят плановые работы по обновлению электрооборудования. На это время планируют отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах.

В период до 16:00 отключение электроснабжения на срок до 30 минут пройдут в селе Крымское, деревни Якшино (территория «Заря Ляховское»), деревня Наро-Осаново (территории «Племхоз Наро-Осановский», «Полецкое», «Хвойное»), поселок Дубки (территории Дубки Племхоз и имени Мичурина).

Проводимые мероприятия позволят в будущем избежать случаев аварийного отключения электроэнергии.

Для уточнения информации жители могут обратиться на сайт «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» +7 800 220-02-20.