Плановое отключение электричества пройдет в Воскресенске 5 марта

В связи с обновлением электрооборудования в ряде населенных пунктов округа временно отключат свет. Работы будут проводиться с 10:00 до 16:00, отключения продлятся до четырех часов.

Специалисты филиала «Восточные электрические сети» выполнят плановые работы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. Отключения затронут десятки территорий, включая СНТ «Отрадное», «Горизонт», «Михалево», «Природа», «Ивушка», «Рассвет», села Фаустово, Юрасово, Михалево, деревни Цибино, Никольское, Чечевилово, Ворыпаево, Богатищево, Пушкино, Новоселово, Леоново, а также территорию Белоозерский.

Проводимые мероприятия позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем. Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. Там же можно подписаться на бесплатные SMS и e-mail уведомления.