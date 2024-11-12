Плановое отключение электричества пройдет в Раменском 13 ноября

Энергетики компании «Россети Московский регион» проведут плановые работы для повышения надежности электроснабжения в Раменском. В связи с этим 13 ноября будет временно отключено электричество в 68 населенных пунктах округа.

Отключение продлится до шести часов в интервале с 08:00 до 20:00, чтобы провести необходимые работы на энергооборудовании. Мероприятия направлены на улучшение качества электроснабжения и предотвращение аварийных отключений в будущем.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Плановые отключения» или по телефону: 8 (800) 220-02-20. В этом разделе также доступна подписка на бесплатные СМС или e-mail уведомления о плановых отключениях.