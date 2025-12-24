Плановая тренировка по эвакуации прошла в администрации Раменского округа

Раменский округ присоединился к общеобластной проверке готовности к чрезвычайным ситуациям. Сотрудники администрации не стали исключением. Они отработали четкий алгоритм действий при возникновении пожара и других угроз.

Участники проверки покидали здание по кратчайшим путям под оповещение системы сигнализации. В ходе тренировки также был проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности. Специалисты напомнили алгоритмы поведения в критических ситуациях.

«Мы объяснили, каким образом необходимо защищать органы дыхания, передвигаться в задымленной среде, чтобы путь эвакуации был как можно легче, быстрее и проще пройден без жертв и потерь», — рассказала Людмила Фомина, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому муниципальному округу.

Проверка готовности к чрезвычайным ситуациям не формальность, а важная часть системы безопасности. Такие тренировки в нужный момент позволяют действовать быстро, слаженно и без паники, сохраняя жизни и здоровье людей.