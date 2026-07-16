Плановая проверка школ началась в Подольске

Ежегодно в летний период сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями администрации округа проводят комиссионную приемку школ. Мероприятия направлены на оценку уровня безопасности образовательных организаций в преддверии начала учебного года.

Во время проверки комиссия оценивает исправность и соответствие установленным требованиям технических средств охраны, включая системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, а также состояние ограждений и организацию контрольно-пропускного режима.

Для повышения готовности персонала к нештатным ситуациям сотрудники Росгвардии проводят с педагогами и административным составом школ инструктивно-методические занятия. В ходе семинаров отрабатываются алгоритмы действий при угрозах различного характера, порядок взаимодействия с правоохранительными органами и меры по предотвращению потенциально опасных ситуаций.

Предварительная приемка образовательных учреждений является обязательной процедурой, обеспечивающей контроль за состоянием защищенности объектов образования. По итогам проверок составляются акты с фиксацией выявленных недостатков и сроками их устранения. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями федерального законодательства и ведомственных нормативных документов.