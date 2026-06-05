Плановая обработка земель от борщевика пройдет в Можайске

Работы по ликвидации опасного сорняка — борщевика Сосновского — в Можайском округе идут по графику. На этой неделе специалисты обработали более 100 гектаров в нескольких населенных пунктах.

В деревне Киселево стартовал очередной этап борьбы: за несколько часов сотрудники профильных служб покрыли специальным раствором около 20 гектаров земли. Следом рабочие группы оперативно провели обработку в селе Семеновское, деревне Мокрое и поселке Мира. В общей сложности на этих четырех участках ядовитое растение уничтожили на площади порядка 100 гектаров.

В арсенале рабочих — специальные ранцевые опрыскиватели, в каждом из которых ровно 12 литров раствора. Один из специалистов подрядной организации пояснил механизм действия химиката: «Состав не просто сжигает лист, он впитывается в него и начинает движение вниз, к корневой системе. Это ключевой момент, ведь борщевик силен именно корнями. Примерно через 5–7 дней после обработки растение начинает желтеть, затем буреет и полностью погибает, не давая новых всходов».

Всего в этом году в Можайском округе планируется привести в порядок 4262 гектара земли, пораженной борщевиком. Подрядчики заверили, что график обработки строго соблюдается. Для различных территорий подбирают индивидуальный метод — химический, механический или комбинированный. Для наибольшей эффективности обработка проводится в два этапа: спустя время специалисты повторно обрабатывают территории, чтобы избавиться от возможных всходов. При обнаружении очагов произрастания жителям рекомендуется сообщать по телефону горячей линии: 8 (49638) 42-220 или по электронной почте: BORSCHEVIKA.NET.MOZHAYSK@MAIL.RU.