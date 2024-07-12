План восстановления леса после урагана «Эдгар» утвердили в Подмосковье
Последствия, которые принес в Подмосковье ураган «Эдгар», обсудили на рабочей встрече с участием представителей Комлесхоза. Оценить масштаб территории, по которой прошлась стихия, помог квадрокоптер.
На встрече также присутствовали представители ФБУ «Рослесзащита», департамента лесного хозяйства по ЦФО, директора Егорьевского, Ступинского, Луховицкого и Шатурского филиалов «Мособллеса».
Специалисты объехали территорию лесного фонда, по которой прошелся «Эдгар» 20 июня. Для осмотра пострадавших участков подняли в воздух квадрокоптер.
Участники встречи обсудили меры по ликвидации последствий ветровала, разработали план действий, наметили первоочередные цели и задачи.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».