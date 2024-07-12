План восстановления леса после урагана «Эдгар» утвердили в Подмосковье

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Последствия, которые принес в Подмосковье ураган «Эдгар», обсудили на рабочей встрече с участием представителей Комлесхоза. Оценить масштаб территории, по которой прошлась стихия, помог квадрокоптер.

На встрече также присутствовали представители ФБУ «Рослесзащита», департамента лесного хозяйства по ЦФО, директора Егорьевского, Ступинского, Луховицкого и Шатурского филиалов «Мособллеса».

Специалисты объехали территорию лесного фонда, по которой прошелся «Эдгар» 20 июня. Для осмотра пострадавших участков подняли в воздух квадрокоптер.

Участники встречи обсудили меры по ликвидации последствий ветровала, разработали план действий, наметили первоочередные цели и задачи.

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