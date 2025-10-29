План ремонта подъездов в Можайске в 2025 году выполнили на 100%

Итоги реализации программы «Мой подъезд» озвучили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов. Так, в Можайске в этом году привели в порядок 28 таких объектов.

На каждом объекте специалисты покрасили стены и потолки, отремонтировали входные группы, обновили окна, почтовые ящики и информационные стенды, установили новые светильники, восстановили перила и плиточные покрытия.

Жителям также напомнили, что сейчас проходит онлайн-голосование собственников за изменения в их домах. Сделать выбор можно в системе ГИС ЖКХ, через мобильное приложение Госуслуги.Дом, в МФЦ или с помощью сотрудников управляющих компаний.

Также на совещании озвучили, что в ноябре в Можайске откроют обновленную Аллею героев у Дворца спорта «Багратион». А весной 2026 года начнут работы в парке имени 50-летия СССР.