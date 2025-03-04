План ремонта и обновления дорожной сети на этот год утвердили в Раменском

На заседании Совета депутатов представители муниципального казенного учреждения «Рамавтодор» сообщили, что в 2025 году в муниципалитете будет отремонтирован 81 объект. Это включает в себя 79 дорог, которые ожидает текущий ремонт, направленный на восстановление и улучшение дорожного покрытия, а также две дороги, на которых будет проведен капитальный ремонт, предполагающий полную замену дорожного полотна.

Отремонтируют 1-й проезд улицы Красноармейской. Этот участок будет полностью обновлен и станет новой альтернативной дорогой для въезда и выезда из города. Реализация этого проекта позволит значительно разгрузить центральные улицы округа. Также проведут ремонт улицы Профсоюзной и проезда от Донинского шоссе до Полигона. Эти участки дорожной сети имеют критически важное значение для тысяч автомобилистов, ежедневно использующих их для передвижения.

Кроме того, обновят участок Красноармейской улицы от Гурьева до Колодезной. В рамках этого проекта планируется не только улучшить качество дорожного покрытия, но и модернизировать пешеходные зоны. Отремонтируют дорогу от деревни Першино до Новомарьинки. Этот объект имеет особое значение для сельских жителей, которые получат комфортный подъезд к своим домам. Ремонт этой дороги позволит улучшить транспортную доступность сельских населенных пунктов.

При формировании плана учтены обращения жителей округа.