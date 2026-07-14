План развития наукограда до 2042 года обсудили в Реутове

13 июля глава округа Алексей Ковязин провел совещание, посвященное стратегии развития города с 2027 по 2042 год. В центре внимания — подготовка кадров и развитие научно-производственного комплекса.

На совещании обсудили ключевые положения документа. Особое внимание уделили развитию инженерного образования, созданию современных производственных площадок, поддержке инновационных проектов, развитию транспортной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств.

В научно-производственный комплекс входят градообразующее предприятие «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“», а также компании «Фламена», «Научно-техническое объединение „Пламя“», «Политех» и «Интертекстиль КОРП». Профильным подразделениям администрации поручили продолжить работу над подготовкой стратегии к утверждению и координировать ее дальнейшую реализацию.

Документ рассчитан на 15 лет и определит ключевые направления развития Реутова как наукограда.